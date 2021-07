Mara Venier e la lettera alla De Filippi: "Maria, tu sei il meglio"

Maria De Filippi e Mara Venier, due regine della televisione italiana. Due donne che professionalmente sono state ora vicine, ora rivali lavorando per due aziende differenti, ma che nella vita sono sempre state grandi amiche e non lo hanno mai nascosto. La De Filippi appare in Rai solo per dedicarsi a qualche ospitata da un amico e per la “Domenica In” della Venier, lo ha fatto.

Maria è una donna perspicace, lungimirante, intelligente, una vera professionista e questo la zia Mara lo sa bene. La conduttrice veneziana ha voluto omaggiare la sua amica e collega con una lunga lettera a lei destinata e pubblicata da Novella 2000. La Venier ha voluto ringraziare Queen Mary per tante cose, utilizzando termini come “speranza” e “talento“.

Zia Mara ha esordito col dire alla sua amica che le vuole bene, aggiungendo poi: “Dirtelo mi fa sentire meglio, perché tu sei il meglio“. La Venier si è agganciata alla situazione covid per sottolineare come Queen Mary abbai dato una speranza a tutti. Nonostante le difficoltà, è comunque andata in onda con le sue trasmissioni seppur senza pubblico, con le barriere in plexiglass, mascherine e distanziamento.

Mara ha poi spiegato che nelle trasmissioni della sua collega i sogni possono realizzarsi (vedi “Amici”) e i conflitti familiari risanarsi (vedi “C’è posta per te”). L’altra parola utilizzata è “talento“. Secondo la Venier, la De Filippi è un talento naturale ma non solo, è stata capace negli anni di scorgerne altri e a questo punto la citazione di personaggi come Emma, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino e così via, è stata d’obbligo.

Non poteva mancare il riferimento a Maurizio Costanzo e al fatto che l’abbia scoperta. Mara è poi passata al ringraziamento personale. La conduttrice ha ricordato il periodo difficile legato alla perdita di sua mamma e lì Maria le è stata molto vicina. L’ha invitata a seguirla e presenziare a una puntata di “Tu si que vales” e da quella volta, Mara ci è rimasta per ben 3 anni.

L’ha ringraziata per l’opportunità e per il fatto che l’avesse coinvolta in un progetto simpatico, leggero, che le consentiva di lasciare fuori dalla porta degli studi Elios tutti i problemi. Quando è arrivata la proposta della Rai per condurre “Domenica In”, la Venier ha raccontato che la prima persona a cui ha telefonato è stata proprio la De Filippi.

Queen Mary le ha suggerito di accettare subito, dicendole: “Falla subito, di corsa, falla“. Non poteva poi mancare l’ospitata per Maria nel salotto di “Domenica In” della zia Mara. Quel momento è stato ricordato dalla stessa Venier in maniera dolce: “Abbiamo iniziato a chiacchierare. C’erano le telecamere che riprendevano tutto e lo portavano nelle case, ma né io né te ce ne siamo curate. Succede così quando ci si trova tra amiche. Poi il tempo è scaduto e abbiamo dovuto smettere, ma saremo andate avanti per ore“.

Inoltre, vi è stato un ulteriore invito da parte di Mara: “Riprenderemo il discorso, ci conto“. Insomma, quella tra la De Filippi e la Venier è un’amicizia vera, sincera, pura, difficile da trovare in un ambiente come quello dello spettacolo. Chissà se Maria avrà intenzione di ringraziare pubblicamente la Venier, ma conoscendo la sua riservatezza ne dubito. Sicuramente però accetterà il suo invito. Questa lettera rappresenta sicuramente una bellissima pagina di amicizia nel mondo dello spettacolo.