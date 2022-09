Mara Venier e il racconto choc: "Ho avuto un ex violento, mi picchiava e voleva uccidermi con un coltello"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista al sito del “Corriere della Sera”, in cui tra i tanti argomenti trattati parla anche della violenza sulle donne. La conduttrice rivela di aver avuto in passato un ex molto violento, che la picchiava quotidianamente e avrebbe tentato di ucciderla con un coltello.

“Ho avuto un ex compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi” ha rivelato Mara Venier per poi aggiungere: “Era un uomo che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”.

Rivela di aver avuto delle ripercursioni psicologiche molto importanti a causa di questa relazione: “Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima“.

L’unico motivo per cui è rimasto molto tempo con lui era la speranza di poterlo cambiare, ma alla fine ogni tentativo da parte di Mara Venier è stato del tutto inutile. Proprio per questo motivo invita le donne di lasciare i propri mariti o fidanzati al primo schiaffo, poiché mon bisogna consentirgli di esercitare un potere.

Mara Venier parla del mondo televisivo

Dopo il delicato argomento sulla violenza, Mara Venier inizia a parlare del suo lavoro. Non nasconde che ogni anno pensa di abbandonare la conduzione di “Domenica In“, ma alla fine decide sempre di rimanere in Rai e provare a rendere felice il suo pubblico fin quando vorranno.

Parlando invece delle sue colleghe televisive, ammette di stimare molto Maria De Filippi dal momento che, grazie a “Tu si que vales”, le ha dato nuovamente la possibilità di apparire sul piccolo schermo. Su Barbara D’Urso invece non si sbilancia più di tanto, rivelando comunque di rispettarla molto professionalmente.