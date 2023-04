Mara Venier denuncia offese su Twitter: il caso che coinvolge Mediaset e i social media

Mara Venier, nota conduttrice televisiva, ha recentemente denunciato alle forze dell’ordine le offese ricevute attraverso un account ufficiale di Mediaset su Twitter. Nonostante le scuse pubbliche da parte dell’azienda, la conduttrice non ha accettato le spiegazioni fornite e ha deciso di intraprendere azioni legali.

Durante una puntata di “Domenica In“, in cui Mara Venier intervistava Barbara d’Urso e Gabriella Labate, un tweet offensivo è stato pubblicato sull’account ufficiale di Mediaset, denominato QuiMediaset. Il messaggio conteneva insulti diretti alle due conduttrici ed era firmato da una misteriosa “Silvy”. Il tweet è stato rapidamente rimosso, ma la notizia si è diffusa in modo virale. Mediaset ha successivamente dichiarato che l’account era stato oggetto di un “accesso anomalo” e si è scusata pubblicamente per l’accaduto, definendolo un “grave incidente“.

Nonostante le scuse pubbliche da parte di Mediaset, Mara Venier non si è detta soddisfatta delle spiegazioni fornite. Attraverso il suo account Instagram, ha espresso il suo disappunto e ha chiesto scuse anche private. Il 31 marzo, la conduttrice si è recata presso la caserma dei carabinieri, condividendo alcune foto dell’incontro sui social media e ribadendo il suo desiderio di ricevere scuse personali. Al momento, non è chiaro se Venier abbia formalmente presentato una querela.

La posizione di Barbara d’Urso e le reazioni del pubblico

A differenza di Mara Venier, Barbara d’Urso non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’incidente e ha scelto di mantenere il silenzio. Tuttavia, l’episodio ha sollevato un dibattito tra il pubblico e i fan delle due conduttrici. Molti si sono schierati in difesa di Venier e d’Urso, condannando l’azione offensiva e chiedendo maggior trasparenza da parte di Mediaset. Altri, invece, hanno sottolineato l’importanza di non alimentare ulteriormente la polemica e di concentrarsi sulla risoluzione del problema alla radice.

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza e del controllo delle comunicazioni sui social media, soprattutto per le aziende e i personaggi pubblici. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione degli account ufficiali e sulle misure adottate per prevenire episodi simili in futuro. Ora, l’attenzione è rivolta all’indagine in corso e alle possibili conseguenze legali che potrebbero scaturire dalla denuncia di Mara Venier.