Mara Venier contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: "Siete due poveracci"

Di certo Mara Venier non la manda a dire, ma interviene in maniera diretta, con tanto di nomi e cognomi. Di recente infatti, durante il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, ovvero “Uno Mattina in Famiglia“, è stato dato il solito spazio all’angolo del gossip, commentato dall’immancabile Gianni Ippoliti.

Durante i vari commenti satirici sui personaggi delle riviste di gossip, come Diletta Leotta e molti altri, si è arrivati a Mara Venier e al suo incidente che le ha procurato la frattura di un piede. Come in molti sanno, infatti, zia Mara è stata vittima di un incidente casalingo che le ha causato la frattura di un piede.

Nonostante tutto la Venier ha comunque deciso di voler andare avanti con il suo programma domenicale, “Domenica In“, con tanto di gesso e stampelle, restando immobile sulla sedia per tutto il tempo della trasmissione. Proprio di questo hanno parlato Ippoliti e Timperi e Gianni Ippoliti ha fatto anche una battuta forse un po’ troppo offensiva nei confronti della Venier: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni“.

A quel punto è intervenuta la Setta nel tentare di stemperare la battuta, aggiungendo: “Non dire così perché Mara invece sta soffrendo. Ed è proprio brava“. Con ogni probabilità, la Setta non ha fatto altro che peggiorare la situazione in quanto, seppur indiretta, la battuta è comunque saltata all’orecchio della Venier, la quale si è sentita chiamata in causa e per di più offesa dalla battuta gratuita di Ippoliti e Timperi.

In una recente storia Instagram zia Mara ringrazia la Setta per averla difesa e si scaglia contro Timperi e Ippoliti: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, non si ride e ironizza sul dolore e la sofferenza di una persona… siete due poveracci!!! “. Parole molto dure nei confronti dei due presentatori; la Venier, a quanto pare, si è sentita offesa e presa in giro in maniera gratuita. Non resta che attendere le scuse, eventuali, dei due artefici della battuta.