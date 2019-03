Mara Venier contro Riccardo Fogli: "Mi chiedo cosa ci faccia ancora a L’Isola dei Famosi"

Il caso “Fogli” a “L’Isola dei Famosi” sta facendo ancora discutere. La clip registrata da Fabrizio Corona e poi mandata in onda dagli autori di Canale 5 non è stata apprezzata dai telespettatori, che hanno tempestato di critiche la trasmissione. Nella scorsa settimana sono arrivate le scuse di Alessia Marcuzzi al cantante, mentre l’ex fotografo dei vip ha rivelato, durante la conferenza stampa, di aver commesso un grave errore a registrare questo pezzo.

Dopo aver ricevuto numerose critiche da alcuni vip, tra cui Belen Rodriguez, ora anche Mara Venier ha deciso di dire la sua. Infatti, la conduttrice di “Domenica In“, intervistata dal settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, ha voluto parlare anche de “L’Isola dei Famosi“, trasmissione in cui è stata opinionista per qualche anno.

L’intervista a Mara Venier

La conduttrice, incalzata dal giornalista del settimanale, ha voluto parlare de “L’Isola dei Famosi” concentrandosi soprattutto sul caso “Fogli”: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione, mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli sia ancora lì”.

Finite le domande su “L’Isola dei Famosi“, Mara Venier ha voluto parlare del suo presente su Rai 1: “La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere. Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri”.

Infine, ha voluto parlare della trasmissione “Adrian“. Come abbiamo potuto appurare anche durante questa “Domenica In“, Mara Venier e Claudia Mori sono molte amiche e per questo motivo, decide di difendere il cartone animato andato in onda su Canale. La “Zia Mara” dichiara che gli artisti veri, come in questo caso Adriano Celentano, non vanno mai giudicati ma solo compresi.