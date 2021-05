Mara Venier confessa: "In passato sono stata bullizzata perché povera"

Di recente la famosa padrona di casa di “Domenica In”, Mara Venier, ha deciso di concedere una corposa quanto commovente intervista al magazine “Nuovo“. Intervista che di certo ha fatto felice i tanti fan di “zia Mara”, in cui ha rivelato alcuni fatti di vita passata che forse erano ancora in pochi a conoscere.

La Venier ha infatti parlato della sua infanzia, affermando che ancora oggi ricorda bene che la sua giovinezza non è stata delle più felici e spensierate, tutt’altro. Un’infanzia fatta di prese in giro a scuola, di lacrime versate e di umiliazioni subite, il tutto a causa delle condizioni economiche in cui versava la famiglia della Venier al tempo.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la Venier in merito all’argomento: “Non ero una bambina felice […] A scuola sono stata bullizzata per il motivo più squallido, e cioè la povertà della mia famiglia. Per questo i compagni di classe mi discriminavano e mi emarginavano“. Mara continua, aggiungendo: “A volte tornavo a casa che a stento trattenevo le lacrime, ma bastava la presenza di mia madre per rincuorarmi“.

Ancora oggi infatti la Venier, a distanza di 6 anni, non riesce a superare la scomparsa di sua madre, avvenuta nel 2015. In più occasioni infatti la donna ha affermato che sua madre era per lei un faro, una colonna portante sulla quale poggiarsi nei momenti difficili della vita.

Un ultimo avvenimento triste riguardante sempre il periodo dell’infanzia di Mara, risale a quando il padre venne ricoverato in ospedale per una serie di problemi cardiaci, ed anche lì subì le conseguenze del suo stato economico: “Io e mia mamma aspettavamo per ore il verdetto dei medici, i quali, siccome eravamo dei poveracci, non ci prestavano attenzione“. Col tempo però le cose sono cambiate, tanto che la madre di Mara si prese la sua rivincita una volta che sua figlia divenne famosa e di conseguenza anche ricca.