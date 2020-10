Mara Venier compie 70 anni: la sorpresa del marito che lascia spiazzati

È giunta dunque anche per “Zia Mara” la cifra tonda, 70 anni appena compiuti per la presentatrice Rai, Mara Venier. Nata il 20 ottobre 1950, la donna ha di recente dichiarato di non sentirsi affatto una settantenne. Nonostante tutto però, lo stress accumulato e gli impegni vari, sono diventati sempre più ingenti, tanto che appena qualche giorno fa, la donna ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione a “Domenica In“.

La Venier ha intenzione infatti di mantenere la promessa fatta a suo marito, Nicola Carraro, qualche tempo fa, quando gli promise che avrebbe dedicato più tempo alla famiglia, ma soprattutto ai nipoti, godendo di più la bellezza di essere nonni. In una recente intervista concessa a “Oggi“, la Venier rivela come ci si sente ad avere 70 anni.

A tal proposito, la presentatrice afferma: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza“.

La più grande soddisfazione di Mara, come ella stessa afferma, è stato il fatto di essere divenuta nonna: “è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio“. Cosa ne pensa invece suo marito dei suoi 70?

Nicola ha pubblicato una serie di foto molto particolari, dove ritraggono Mara in uno stile tipo Warhol, con tanto di dedica: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima“. I fan hanno molto apprezzato questo gesto, tanto che in molti hanno lasciato gli auguri a una delle presentatrici più amate di sempre.

A fare gli auguri a Mara Venier ci hanno pensato anche celebrità del calibro di Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Rocio Morales, Valeria Marini, Melita Toniolo e Rita Dalla Chiesa. Del resto si sa, la Venier è un personaggio amato da tantissime persone, con la sua simpatia e la sua professionalità, riesce sempre a ricevere affetto da tutti.