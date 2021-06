Mara Venier all’ospedale dopo l’impianto dentale

Il primo giugno Mara Venier, nella veste di zia Mara, aveva fatto girare un video con il cuscinetto di ghiaccio alla guancia – si era appena sottoposta a impianto dentale – accanto lei le persone più care, il marito Nicola Carraro e il nipotino Claudio. Insieme a loro guardava “Domenica In“. A tutti appariva serena e sorridente.

Ma del tutto tranquilla, la famosa conduttrice televisiva, non era affatto. Una seconda immagine apparsa ieri su Instagram mostra Mara Venier con il volto triste, amareggiato, segnato dal dolore, alla sua mano è attaccato il grande cerotto con l’aghetto e il tubicino della flebo. Un quadro insolito.

Attraverso la foto – che non ha più le pareti di casa a far da cornice, ma il letto di un ospedale di Roma – Mara Venier racconta quanto le è successo in questi giorni e come mai si trova ricoverata all’ospedale. Da pochi giorni le era stato applicato un impianto dentale, che le ha causato gravi problemi, tanti da doverlo fa rimuovere con intervento chirurgico.

“Amici di Instagram – si legge sul profilo Instagram mara_venier – voglio condividere l’incubo che sto vivendo“. Segue il racconto di quanto accaduto: “Lunedì scorso – data segnata dal video precedente, primo giugno – sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…”, Mara preferisce, almeno per ora, tralasciare l’indirizzo e il nome dello studio solo dice l’ora “alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore“. Se ne è tornata a casa senza “la sensibilità di parte del mio viso: bocca, gola, labbra, mento“. La nota conduttrice preferisce non raccontare altri particolari con cui discuterà con lo stesso dentista.

Ancora di salvezza per Mara Venier è stato il chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino da cui si è recata giovedì scorso. Il medico, a cui Mara è riconoscente, “dopo aver verificato la situazione“, venerdì l’ha operata per rimuovere l’impianto causa del danno. Mara conclude il posto con il passo passo di quanto vissuto: “ricoverata…sala operatoria, anestesia totale, un incubo…“. Riferisce anche che il primo controllo l’avrebbe avuto in giornata, teme che la situazione vada per le lunghe, solo spera di “evitare un altro intervento“.