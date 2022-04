Mara Venier: "Alessia Marcuzzi è la mia erede, ma voglio fare un’altra ‘Domenica In’"

In questi anni si è parlato spesso di un possibile pensionamento di Mara Venier. La conduttrice, chiamata durante la stagione televisiva 2018-2019 dalla Rai per risollevare le sorti di “Domenica In“, è riuscita nell’impresa di dare un altro volto alla sua trasmissione battendo, in quella fascia d’orario, la concorrenza di Canale 5.

Intervistato dal sito de “Il Messaggero”, la zia Mara dichiara di essere pronta a condurre un’altra edizione di “Domenica In” con un grande sogno nel cassetto: “Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante”.

Nel corso della chiacchierata ammette di essersi tolta tutti i sassolini dalle scarpe, mostrando molta soddisfazione di aver smentito le persone che l’accusavano di essere troppo vecchia per la televisione. Ribadisce quindi gli ottimi risultati che sta ottenendo anche in questa stagione di “Domenica In”, nonostante la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5, persona che definisce come un’amica vera.

Parlando proprio delle amicizie, oltre alla De Filippi in cui non esclude che possano lavorare nuovamente insieme dopo “Tu si que vales”, spezza una lancia a favore di Alberto Matano, sottolineando come al mattino riserva sempre la prima telefonata al conduttore di “La vita in diretta”.

Infine, sul futuro di “Domenica In”, ammette che Alessia Marcuzzi può essere la sua erede, ma al momento comunque non vuole andare in pensione: “Alessia Marcuzzi? Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma. Ma faccio un’altra ‘Domenica In’, che è faticosissima, e poi altro. Ho tante offerte. Magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Voglio divertirmi ancora”.