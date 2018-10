Mara Maionchi attacca ferocemente Adriano Celentano: "Alla sua età str….te le diciamo tutti, falso moralista pure lui"

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Lanzini - Adriano Celentano è noto per non avere mezze misure nell'esternare il proprio pensiero e mi trovo in sintonia con le sue osservazioni, escludere Asia per le accuse decisamente nebulose di Bennet non ha senso. Non esiste alcun procedimento legale in merito a tale squallida vicenda e dopo il caos iniziale già non interessa più ad alcuno. Mara Maionchi non ha usato mezzi termini , come sempre.