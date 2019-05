Manuela Villa difende Pamela Prati su Facebook: "Non lascio da sola un’amica"

La vicenda del matrimonio di Pamela Prati è diventato immediatamente uno degli argomenti più trattati nei salotti televisivi e sui settimanali . A “Live – Non è la D’Urso“, l’ex primadonna del “Bagaglino” aveva annunciato le sue nozze con Marco Caltagirone. Tuttavia, l’uomo al momento sembra completamente inesistente, poiché sia Pamela Prati che la sua manager non hanno mostrato mai una sua foto.

Per molti telespettatori, oramai, Pamela Prati non sembra più credibile, ed anche le due conduttrici Silvia Toffanin e Barbara D’Urso l’hanno attaccata nelle loro trasmissioni. L’unica a prendere le sue difese è Manuela Villa, che con un lungo post su Facebook ha voluto mostrare un po’ di solidarietà verso la sua amica.

Manuela Villa difende Pamela Prati

Le prime difese avvengono nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, ma la donna, sul suo profilo Facebook, ribadisce: “Come faccio a lasciare sola un amica che non si difende ma si distrugge! Perché non si difende? Perche sta lasciandosi andare?. Ci deve essere un motivo! Permettetemi di prendere tempo. Sono perplessa allibita infastidita anche io e forse anche tradita , ma voglio aspettare”.

Il post continua: “Civiltà vuol dire non insultare chi come me non si uniforma ad un pensiero collettivo nello stesso momento. Vorrei non toccaste la mia storia che ben esula da tutto questo e chi lo fa male per lui, ovviamente non vedeva l ora di vomitare ma, lo facesse a casa sua: sono ormai assuefatta alle cattiveria umana ed e per questo insegnamento avuto dalla vita che Se una persona si auto lesiona non regalo un servizio di coltelli”.

Manuela Villa, in questa circostanza, ha voluto citare anche la sua storia. La donna, in questi anni, ha combattuto tantissimo per il riconoscimento legale da parte del padre Claudio Villa, con l’obiettivo di utilizzare un cognome così importante nei suoi spettacoli musicali. Una storia che sembra non finire mai, poiché la cantante fa capire che in questi giorni in molti hanno parlato di questa vicenda.