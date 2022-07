Manuela Arcuri sposa Giovanni Di Gianfrancesco dopo 12 anni insieme

Ascolta questo articolo

Manuela Arcuri è convolata a nozze con il compagno storico, l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco. Le nozze sono avvenute sabato 23 luglio presso il Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano, dove in passato sono stati celebrati matrimoni famosi come quelle tra Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006 e Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nel 1998.

Manuela e Giovanni si frequentano dal 2010, e nel 2014 hanno avuto il figlio Mattia. La coppia si era già sposata a Las Vegas nel 2013, prima della nascita del figlio, ma hanno ora deciso di ufficializzare la cerimonia anche in Italia. Manuela aveva già pubblicato nelle prime ore di sabato, sulle storie del suo profilo Instagram ufficiale, alcuni video della preparazione alla cerimonia.

La prima immagine degli sposi è invece trapelata grazie ad uno degli ospiti delle nozze, tra i quali compaiono anche diversi nomi noti del mondo dello spettacolo nostrano. E’ stato infatti il dentista delle star Emanuele Puzzilli ad anticipare la foto di Manuela e del neo marito, mentre nessun altro degli invitati ha postato sui social le loro immagini, probabilmente dietro richiesta diretta degli sposi.

“Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nelle mia carriera“, aveva commentato la Arcuri in una intervista con il settimanale Chi parlando del grande giorno. Tra i presenti la showgirl Nathaly Caldonazzo, il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi e l’ex tronista Gianluca De Matteis. Testimoni di Manuela sono stati Giovanni Malagò, Presidente del Coni e amico stretto dell’attrice, e il produttore Alberto Tarallo, che Manuela ha in passato definito “il mio padre lavorativo”. Annalisa Minetti ha cantato durante la cerimonia.

Dalle foto trapela che Manuela ha optato per un look elegante e semplice, portando i capelli semi raccolti da una treccia, ma in maggior parte sciolti, ed indossando un abito color beige decorato da fiori bianchi, con un profondo scollo sul décolleté. Probabilmente gli scatti ufficiali delle nozze saranno pubblicate, nei prossimi giorni, in esclusiva da qualche rivista.