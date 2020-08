Manuela Arcuri rimanda matrimonio e secondo figlio e torna a lavorare come attrice

Era da molto tempo che l’attrice Manuela Arcuri non si vedeva su qualche set cinematografico, ad interpretare un ruolo di qualche serie tv. Il tutto è stato dipeso dalla nascita del suo primo figlio Mattia. La donna però, in una recente intervista al settimanale F. (edito da Cairo Editore), svela che oggi si sente più pronta che mai ad entrare di nuovo nel mondo dello spettacolo.

Tutto questo ovviamente ha un prezzo, ovvero quello di rimandare il suo matrimonio, ed eventualmente anche avere un secondo bambino. Oggi Mattia ha 6 anni, ha l’età giusta per iniziare la scuola, e Manuela vuole iniziare a guardarsi intorno, a scoprire cosa ha da offrirle il mondo dello spettacolo. Ovviamente l’arrivo di un secondo bambino o l’iniziare quelli che sono i preparativi per un matrimonio, comporterebbe un grosso dispendio di energie e tempo, sottratto senza dubbio al mondo del lavoro.

L’attrice di Latina infatti rivela a tal proposito: “Un altro bambino mi imporrebbe ancora due anni di fermo e non me la sento. Maternità e professione, per me, sono due cose forti, estreme, inconciliabili“. La donna inoltre dichiara che avendo ormai 43 anni, ha iniziato a fare una cernita di tutti quei ruoli che aveva ricoperto in passato, evitando di impersonare bellissime ragazze, sensuali ed irragiungibili, tanto che confessa, scherzando: “Oggi rifiuterei un ruolo del genere. Oggi sulla piazza ci sono giovani ben più bonazze di me“.

E per quanto riguarda il matrimonio? Si era molto parlato infatti in passato di una probabile ed imminente nozze della Arcuri con il suo storico compagno Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile. L’attrice ha chiarito che anche il capitolo matrimonio è stato spostato a data da destinarsi, sempre nell’ottica di voler adesso cercare di prendere le redini del lavoro in mano.

Infatti Manuela aggiunge: “Matrimonio? Ci abbiamo pensato un sacco di volte ma poi, vuoi per il mio lavoro, vuoi per la tensione di quel figlio che non voleva mai arrivare, abbiamo sempre rimandato. Poi quando Mattia è nato ci siamo concentrati così tanto su di lui che in tutto il resto è passato inevitabilmente in secondo piano“. Ciononostante la donna chiarisce che il matrimonio è comunque uno dei suoi obiettivi di vita.