Manuel Bortuzzo vuole partecipare al Grande Fratello: "Voglio far vedere come vive davvero un disabile"

La storia del giovane Manuel Mateo Bortuzzo, colpito da una serie di colpi di pistola sparati in strada, ha emozionato tutti. L’ottima promessa del nuoto è stato vittima di una rissa in un pub a piazza Eschilo, dove era diretto ma non è mai entrato.

A causa dello sparo ha subito una lesione midollare completa che non gli consente di camminare e continuare a nuotare a livelli agonistici. Come svelato nel suo libro “Rinascere“, uscito il 5 novembre 2019 edito da Rizzoli, rivela che il suo sogno non è quello di partecipare alle Olimpiadi ma di ritornare nuovamente a camminare.

Il nuovo desiderio di Manuel Bortuzzo

“Voglio andare al Grande Fratello per far vedere come vive davvero un disabile” queste sono le parole di Manuel Bortuzzo in una recente intervista al sito de Il Messaggero, che poi aggiunge: “È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Così tutta l’Italia capirebbe cos’è davvero vivere ogni singolo giorno con la disabilità”. Il suo obbiettivo resta quello di far conoscere la vita di una persona disabile a 360 gradi, facendo capire alla gente cosa vuol dire fare le cose minime.

Per Manuel a oggi in Italia si parla spesso di disabilità, tuttavia ritiene che nelle relazioni quotidiane le persone non sono ancora capaci di trattarli in maniera decente: “Credo che mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro”.

Parlando della sua vita personale a oggi la fisioterapia gli consente di registrare dei miglioramenti quotidiani. Nonostante questo il nuotatore in questa intervista svela di aver smesso di angosciarsi ogni giorno con l’idea costante di poter ritornare a camminare un giorno: “Se accadrà sarà stupendo, se non accadrà a 2 anni dalla sparatoria posso dire che ho trovato un mio benessere anche così”.