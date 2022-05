Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sulla nuova famosa fidanzata: le scottanti dichiarazioni

Ascolta questo articolo

Il Grande Fratello Vip edizione numero 6 è finito ormai da alcune settimane e i riflettori si sono chiusi anche quest’anno sul noto reality che ha visto trionfare alla fine una delle sorelle principesse Selassiè. Stiamo parlano appunto della più grande delle tre pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia, Jessica. Assieme a lei hanno partecipato anche Lulù Selassie e Clarissa, quest’ultima al centro del gossip in questo periodo in quanto ha voluto rifarsi il seno.

Anche Lulù Selassiè ha fatto molto parlare di sè in quanto durante il reality ha avuto una storia assieme al nuotatore Manuel Bortuzzo, il quale come si ricorderà rimase coinvolto in una sparatoria a Roma rimanendo sulla sedia a rotelle. Da allora Manuel ha preso in mano la sua vita ed è anche tornato a praticare il suo sport che ama tanto assieme alla squadra paralimpica. Dopo il GF Vip però sono cambiate tante cose, vediamo quale è la situazione personale di Bortuzzo.

Nuova fidanzata

Secondo quanto riferiscono i giornali di gossip Manuel avrebbe ormai terminato la storia d’amore con Lulu Selassiè, che da quanto si è appreso nelle scorse settimane non piaceva neanche alla famiglia di lui. Insomma il tutto sembra naufragato, e quella che sembrava una bellissima storia d’amore si è interrotta.

Si era parlato addirittura di una possibile convivenza tra Lulù e Manuel, ma adesso nella vita del nuotatore ci sarebbe un’altra persona, anch’essa una personalità all’interno del mondo del nuoto. Un utente ha infatti inviato al giornalista esperto di gossip Amedeo Venza un video in cui compare Manuel assieme ad una giovane.

Si tratta di Giulia, una sua collega nuotatrice. I due sarebbero stati immortalati all’interno della macchina di Manuel. Inoltre, secondo i bene informati, tutta la famiglia di Manuel seguirebbe Giulia sui social, questo a riprova del fatto che la ragazza piace anche alla famiglia dello sportivo. Adesso si attende però l’ufficialità da parte dei diretti interessati, potrebbe anche essere che tra Giulia e Manuel ci sia soltanto un semplice rapporto di amicizia.