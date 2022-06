Manuel Bortuzzo parla del "GF Vip": "Non ho fatto nessuno show. Lulù? È stato un amore nato in tv"

Ascolta questo articolo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stata sicuramente una delle coppie più chiacchierate della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Inizialmente il nuotatore ha chiuso a ogni tipo di conoscenza, rivelando di essere entrato nella Casa più spiata d’Italia con l’obbiettivo di far conoscere la sua storia e non per essere stato il fidanzato di Lulù.

Con il passare delle settimane però Manuel si è aperto ed ha deciso di dare una seconda chance a Lulù, con cui prosegue una conoscenza fin dal suo ritiro. Entrambi poi provano anche ad andare a convivere insieme, ma purtroppo la loro storia d’amore dura poco e, con un comunicato pubblicato sul sito dell’Ansa, i due piccioncini annunciano di essersi lasciati.

L’ultima intervista rilasciata da Manuel Bortuzzo

Lo sportivo, dopo un periodo di silenzio sulla sua vita privatra in cui ha voluto dedicarsi solamente alla sua passione, presentando tra l’altro il film fiction dal titolo “Rinascere” basato sull’autobiografia, Manuel ritorna a parlare nuovamente della sua vita privata.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Manuel, intervistato da Giada Di Miceli a “Non succederà più” in onda su Radio Radio, rivela di volersi comportare in maniera completamente diversa con la sua futura fidanzata: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in TV, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie”.

Svela poi i dettagli del suo “sì” dietro la partecipazione al “GF Vip”: “Non è stata una scelta così facile. Quello che mi ha spinto a dire sì è stato il fatto che comunque Alfonso mi voleva, sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me. Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente”.

Infine, parlando delle sue amicizie nate negli studi di Cinecittà, rivela che insieme ad Aldo Montano è nato un legame molto speciale, mentre con Barù Gaetani bacchetta alcuni giornalisti, sottolineando come abbiano provato in ogni modo a metterlo contro.