Tra le storie d’amore più chiacchierate nella casa del “Grande Fratello Vip” è quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo tante problematiche, nate soprattutto a causa della diffidenza del nuotatore nei confronti della principessa etiope, nella parte finale ha deciso di aprirsi e provare a portare avanti la conoscenza.

Le cose poi sono continuate, almeno nel primo periodo, anche al di fuori della Casa più spiata d’Italia, smentendo anche le voci di una possibile rottura in un video pubblicato sui loro social nella giornata di Pasqua. Nonostante questo per molti il tutto si sarebbe complicato quando Lulù ha attaccato, in maniera pubblica, il padre di Manuel in una intervista al settimanale “Chi Magazine”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati

A riportare dapprima la notizia è stato il sito dell’Ansa con un breve comunicato: “Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo ha lasciato paralizzato nel 2019, ufficializza la fine della love story con Lulù Selassiè che aveva appassionato gli spettatori del Grande Fratello Vip. I due non stanno più insieme“.

La notizia viene poi confermata da Manuel Bortuzzo su Instagram: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non e’ riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

Notizia poi confermata anche da Lulù, sottolineando che la colpa non è la sua oppure quella di Manuel, allontanando tra l’altro la sua famiglia dalle sue indiscrezioni. Per molti queste parole sono una chiara accusa nei confronti dei Bortuzzo, in particolar modo al suocero e al fratello di Manuel, che nelle ultime settimane oltre a toglierle il “segui” su Instagram si è fatto fotografare insieme alla ex di Manuel.