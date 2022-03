Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il "GF Vip" andranno a vivere insieme

Una delle storie d’amore più chiacchierate all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” è stata quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Inizialmente il nuotatore ha rifiutato ogni tipo di avance da parte della principessa, per poi arrendersi con il tempo decidendo così di far parlare il proprio cuore.

In seguito al suo addio dal “GF Vip“, avvenuto sia per impegni lavorativi che di salute, Manuel ha sempre cercato di sostenere Lulù a distanza, sia con dei post ma anche con delle importanti sorprese. Infatti, a poche settimane dalla finale, lo sportivo si è presentato fuori dagli studi di Cinecittà con un megafono per mostrare tutta la sua vicinanza alla ragazza.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié andranno a convivere

Come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario“, Manuel ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, in cui parla proprio della sua avventura al “Grande Fratello Vip” e della sua relazione con la principessa etiope.

“Andremo nel mio appartamento di Roma, quello che condivido con mio padre” ha affermato Manuel che poi aggiunge: “È su due livelli e il piano di sotto sarà per me e Lulù. Ho già fatto realizzare una cabina armadio per lei, un altro bagno e ho riempito la casa di specchi. So che a lei piace sistemarsi i capelli di continuo. Voglio che sia felice. Si merita la felicità come la merito io”.

Oltre alle belle parole, Manuel e Lulù in queste ore stanno pubblicando numerose storie su Instagram in cui si mostrano più vicini che mai. I due, come si può vedere sempre sui social network, saranno anche ospiti dalla trasmissione “Verissimo”, che viene condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, ove molto probabilmente ritorneranno a parlare della loro conoscenza fino alla decisione di compiere il grande passo.