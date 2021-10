Manuel Bortuzzo del GFVip, la storia con Federica non è finita? Spunta un retroscena

Momento di grande emozione durante la puntata di lunedì 4 ottobre scorso del Grande Fratello Vip. Protagonisti Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata Federica Pizzi. In studio la ragazza si è commossa mentre ha rivisto un videomessaggio che aveva registrato per il concorrente della sesta edizione del reality show.

Nonostante la fine della loro relazione, non si sono mai persi. Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena riguardanti questa storia. Fino a dicembre scorso Manuel Bortuzzo dichiarava che nel suo cuore c’era una persona; in un secondo momento, invece, ha rettificato affermando di non essere impegnato con nessuna e di essere single.

Nel suo cuore, invece, stando anche alle parole del padre Franco c’è ancora Federica. Una storia intensa la loro, fatta anche di convivenza, un rapporto basato su sorrisi e reciproco rispetto. La storia procede a gonfie vele fino a quando Manuel Bortuzzo non è stato chiamato per partecipare al GF Vip e questa scelta raffredda la fiamma sentimentale tra lui e Federica.

I due giovani si frequentano fino a pochi giorni prima che lui entri nella Casa. Inoltre per la famiglia Bortuzzo, Federica rimane un punto fermo. E siamo arrivati alla Casa più spiati dagli italiani nella quale succede qualcosa che alla ragazza non va proprio giù. Non tanto il flirt con Lulù Selassié, che secondo il padre di Manuel non è la ragazza adatta a lui, quanto la mancanza di sorriso.

Non è più il ragazzo che ha mostrato spirito di squadra una volta entrato nel reality. Siamo sicuri che in questo non abbia contribuito il poco interesse che l’opinionista di Italia Sì nutre nei confronti di una delle tre principesse? Così Federica nella lettera scritta al giovane nuotatore ha manifestato tutte le sue perplessità e tra le righe si potrebbe leggere un amore che non è finito, che continua a vivere e che spinge ad interrogarsi che cosa succederà in futuro tra loro.