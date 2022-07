Manuel Bortuzzo criticato sui social per aver bloccato una ragazza disabile: la vicenda

Ascolta questo articolo

Manuel Bortuzzo si ritrova nuovamente al centro delle polemiche. Il nuotatore, ed ex concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, ha ricevuto una forte critica da Chiara Maniero disabile ed ex giocatrice di beach volley.

La ragazza tra l’altro è anche fondatrice della pagina Instagram “Veneto Accessibility” che si occupa, come si legge nella bio di Instagram, di tutti i posti realmente accessibili in cui mangiare e bene nella regione. Chiara, scrivendo un messaggio a Manuel, l’accusa di essere un privilegiato poiché per un disabile non noto al grande pubblico assistere ad un evento musical è praticamente un’impresa, chiedendogli quindi un aiuto per affrontare e risolvere questo tipo di situazioni.

L’attacco di Chiara e la reazione di Manuel

“Eh già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco“ afferma Chiara come riporta “Coming Soon”: “Il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo ? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m***a coda di paglia?”.

Successivamente spiega come vengono trattati, nella maggior parte dei concerti e degli eventi pubblici, le persone disabili: “Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza , ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare, mi ha bloccato. Ma c’è ancora chi lo difende poverino. Ma ci rendiamo conto che c’è chi paga un biglietto per vedere niente?? E se un disabile si presenta in zona gold viene mandato via?”.

In molti, come si può vedere sotto al post pubblicato da “Veneto Accessibility”, hanno attaccato duramente Manuel per aver deciso di bloccare Chiara senza provare a dare voce a una situazione del genere. Nei commenti però ci sono anche delle persone che difendono il nuotatore, ove sottolineano che il suo unico errore sia stato quello di bloccare senza dare nessun tipo di spiegazione.