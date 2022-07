Manuel Bortuzzo blocca ex gieffina su Instagram. Lei: “chi pensi di essere!”

Ascolta questo articolo

Dopo il Grande Fratello Vip, intorno a Manuel Bortuzzo c’è sempre molta confusione e opinioni di ogni genere, soprattutto dopo il concerto di Ultimo. L’ex concorrente del reality, condotto da Alfonso Signorini, è stato accusato di aver ottenuto vari privilegi che molti giovani nelle sue condizioni non hanno. Chiara, l’amministratore della pagina Instagram Veneto Accessibility, ha sottolineato questo dettaglio. Quest’ultimo ha tenuto a precisare che Bortuzzo ha potuto seguire il concerto in posizione privilegiata rispetto al resto del pubblico. La giovane donna è molto attiva sui problemi di accessibilità a tali eventi, rivelando di essere stata persino bloccata da Manuel sui social media.

Entrando nel dettaglio, Chiara si chiedeva: come poteva Manuel seguire il concerto da così vicino? In effetti, è stato considerato che l’area per i disabili è di solito piuttosto lontana dal palco. A questo punto probabilmente ha contattato Bortuzzo per capire meglio la situazione. Tuttavia, Manuel ha preso la decisione di bloccarla sui social media. Questo atteggiamento dell’ex Vip non è piaciuto molto, tanto che è scoppiata una furiosa bufera.

Inoltre l’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Satti è uscita allo scoperto. Veronica Satti si è indignata per l’accaduto e lo fa notare al giovane Bortuzzo del suo brutto gesto. Sembra che la figlia di Bobby Solo abbia usato il suo profilo Instagram per fare un punto della situazione. Presumibilmente, questo suo gesto non è piaciuto a Manuel e lui ha preso provvedimenti.

Secondo Veronica Satti, Bortuzzo l’ha anche bloccata su Instagram. “Sono stato bloccata da questo uomo ‘orgoglioso’. Chi pensi di essere? Hai partecipato come me al Grande Fratello (parlo per me, non mi sento esaltata, ovviamente una grande esperienza, da ringraziare), non sei stato in un film di Hollywood, vincendo l’Academy. Hai visto il concerto di Ultimo oggi ottenendo un Pass, ma non sai cosa può accadere in futuro, quindi coltiva l’umiltà e la gentilezza e non commettere il peccato di presunzione“, dice Veronca Satti che, sembra turbata dall’atteggiamento di disapprovazione di Manuel.

La sua relazione con Lulù Selassie è andata in pezzi dopo molte promesse e molti progetti di vita. All’inizio Bortuzzo cercò di fermare Lulù, ma nella Casa del GF non ha desistito alla principessa. Una volta spenti i riflettori, qualcosa è andato storto. I fan di Lulù sono sospettosi del suo comportamento brusco in questa situazione e lo stanno bombardando di giudizi da settimane. Alcuni sono convinti che Manuel non abbia mai voluto avere una relazione a lungo termine con Selassié, ne era consapevole fin dall’inizio.