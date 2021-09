Manila Nazzaro spiega il suo "sì" al GF Vip: "È una grande opportunità di lavoro"

Durante i video di presentazione del “Grande Fratello Vip“, Manila Nazzaro ha ammesso di non provare una forte simpatia nei confronti di Caterina Balivo. In una recente intervista a “TvBlog” rivela che con lei non ha mai legato nonostante si conoscano da circa 22 anni e, sebbene l’ammiri per la sua carriera televisiva, da parte della conduttrice napoletana sente solamente una sorta d’invidia per il suo successo ottenuto a “Miss Italia“.

Ovviamente la sua intervista al sito non si concentra solamente sulla sua presunta rivalità con Caterina Balivo ma si parla anche del “Grande Fratello Vip”. Inizialmente ha voluto sottolineare di non aver accettato la proposta di Alfonso Signorini perché si trova senza lavoro, dal momento che tutt’oggi ha un impegno su Rtl 102.5.

Quindi successivamente spiega più nel dettaglio il suo “sì” al programma: “È una grande opportunità di lavoro e perché, come già accaduto a Temptation Island, permetterà di far conoscere la Manila Nazzaro molto più umana di quanto si possa pensare guardandola solo per l’aspetto fisico. Farsi conoscere è sempre una occasione preziosa”.

Non ritiene il “Grande Fratello Vip” come un programma trash, ma per lei dipende esclusivamente dal comportamento dei vipponi tenuti negli studi di Cinecittà. Ovviamente non nasconde che, durante la sua partecipazione a “Temptation Island Vip” insieme a Lorenzo Amoruso, a volte ha regalato momenti di trash per alcuni comportamenti eccessivi, ma non per questo si possono definire come dei “programma spazzatura”.

Parlando degli opinionisti spezza una lancia a favore di Adriana Volpe, considerandola come una grandissima professionista, mentre su Sonia Bruganelli afferma: “Mi fa impazzire, ha un mix di malizia, cinismo e schiettezza che mi piace. È una donna che non ha problemi a mostrare le comodità della vita, soprattutto se quella vita le appartiene e se se l’è meritata. È una donna che lavora, è una imprenditrice, non una ereditiera fortunata, non una principessina che fa la santarellina anche se non lo è”.