Manila Nazzaro lancia un appello: "Vorrei continuare a lavorare con Maria De Filippi"

Abbiamo imparato ad apprezzare l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, durante l’ultima edizione di “Temptation Island“. Messasi in gioco in coppia con il suo compagno Lorenzo Amoruso, Manila è stata eletta Miss Temptation Island. La Nazzaro è stata ammirata per la sua semplicità, educazione, pacatezza e solarità. Il viaggio nei sentimenti è servito per rafforzare la sua storia d’amore con l’ex calciatore.

“Temptation Island” però è stata anche una vetrina di rilancio per Manila. Messa in ombra dalla Rai, azienda con la quale ha sempre lavorato, l’ex Miss Italia ha lavorato e lavora in radio. Adesso, le cose sembrano essere cambiate e Manila ha colto al volo l’esperienza di Temptation, facendosi conoscere per quella che è e per tale ragione pare che adesso tutti la vogliano.

Voci di corridoio danno per certa la presenza in lista della Nazzaro con Amoruso, nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” che partirà a settembre. Manila però ha espresso un desiderio e lanciato un appello a Maria De Filippi: vorrebbe continuare a lavorare con lei. Al momento non vi è nulla di concreto, ma l’ipotesi alletta la Nazzaro.

A tal proposito, l’ex Miss Italia ha dichiarato: “Lavorare a Mediaset? Al momento di concreto non è arrivato ancora nulla. Attendiamo. Di sicuro, se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello“. Manila ha poi ammesso che l’esperienza vissuta nell’isola delle tentazioni, al di là di mettere a dura prova il suo rapporto con Lorenzo, le è servita anche per mettersi in mostra dal punto di vista professionale.

A tal proposito, la Nazzaro è stata chiara: “Temptation è stata la vetrina di cui avevo bisogno, mi ha fatto conoscere per quella che sono davvero, al di là dell’aspetto fisico. Maria De Filippi mi ha fatto un grande regalo televisivo, forse il più grande in questi 20 anni di carriera. È incredibile l’affetto che ho ricevuto, non me lo aspettavo“.

Manila ha poi parlato della trasmissione “E la chiamano estate” che andrà in onda in seconda serata su Rai 2, dal 19 al 26 agosto e che la vede impegnata nelle vesti di conduttrice. La Nazzaro ha raccontato la difficoltà nel registrare il programma, dato che andava ad accavallarsi con la sua presenza sull’isola delle tentazioni.

A causa di diritti di immagine, Manila avrebbe dovuto scegliere tra “Temptation Island” e “E la chiamano estate”, ma Queen Mary le ha dato la possibilità di partecipare ad entrambe le trasmissioni e per questo la Nazzaro ci ha tenuto a ringraziarla pubblicamente. Insomma, la De Filippi ha dato una possibilità anche a Manila Nazzaro, personaggio ormai dimenticato. Che questo sia l’inizio di una nuova collaborazione? Non resta che attendere se Queen Mary accolga l’appello dell’ex Miss Italia.