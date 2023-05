Manila Nazzaro, il nuovo compagno è un volto noto di "Ballando con le stelle"

Solo nelle ultime ore Lorenzo Amoruso aveva rotto il silenzio per parlare della fine della sua storia d’amore con Manila Nazzaro. L’ex calciatore è intervenuto in una diretta Instagram di Biagio D’Anelli, facendo una dichiarazione davvero sorprendente. Stando al racconto di Amoruso, Manila sarebbe stata subito con un altro uomo dopo pochi giorni che si erano lasciati.

Insinuando che forse la relazione sarebbe addirittura iniziata prima, quando loro erano ancora insieme. La Nazzaro non ha mai replicato al suo ex, almeno pubblicamente. In realtà, stando ad alcune voci di corridoio, l’ex Miss Italia avrebbe realmente un nuovo compagno, una relazione che ha tenuto segreta ma che adesso non lo è più.

Il portale Today ha svelato l’identità dell’uomo misterioso. Si tratta di un volto noto, un ex ballerino di “Ballando con le stelle”. Lui è Stefano Oradei. I due sono stati beccati insieme in più di un’occasione. Dapprima al compleanno di Valeria Marini e poi all’inaugurazione di un locale. Sembrerebbe che la coppia sia molto affiatata, tanto che farebbe fatica a frenare la passione in pubblico.

Al momento però, stando a quanto spifferato dai bene informati a Today, la Nazzaro starebbe aspettando il momento giusto per ufficializzare la sua storia con Oradei. La fine della relazione con Amoruso, dopo 5 anni, spinge l’ex Miss Italia ad aspettare ancora un po’. Difatti Manila tace, non intervenendo mai sulla questione né confermandola né smentendola.

La Nazzaro, ha alle spalle anche un matrimonio dal quale ha avuto i suoi due figli. Si è poi innamorata di Amoruso, ma anche con lui le cose non sono andate nel migliore dei modi. Archiviata la relazione con Lorenzo, l’ex gieffina sembrerebbe essere di nuovo felice con l’ex ballerino di Milly Carlucci. Insomma, non resta che attendere l’ufficialità e vedere come evolverà la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei.