Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nozze in vista: spunta l’anello

Abbiamo imparato a conoscere meglio Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, durante l’edizione estiva di “Temptation Island”. L’ex Miss Italia e l’ex calciatore, sono stati una delle coppie vip che hanno animato il villaggio di Is Morus Relais. I telespettatori hanno apprezzato molto la coppia, in quanto all’interno dei rispettivi villaggi non si sono mai mancati di rispetto a vicenda.

Lorenzo è stato eletto come il saggio del gruppo, mentre Manila come Miss “Temptation Island”. Hanno lasciato insieme il reality delle tentazioni, più felici e innamorati che mai e con la promessa di una convivenza e magari i fiori d’arancio. A distanza di qualche mese, una novità sembra riguardare la coppia e nello specifico, pare che di nozze si parli con più serietà.

Difatti, lo scorso 10 ottobre la Nazzaro ha compiuto gli anni e uno scatto postato sui social ha fatto sognare e sperare i fan. Lorenzo e Manila si sposano? L’ex Miss Italia, il giorno del suo 43esimo compleanno ha pubblicato sul proprio profilo Instgram uno scatto, nel quale mette in bella vista un anello di fidanzamento all’anulare e con Lorenzo alle sue spalle.

Il regalo è arrivato da Amoruso, il quale ha anche commentato: “Amore cento di questi giorni noi tutti assieme“. Che il loro viaggio nei sentimenti, sia servito per capire realmente cosa volessero? Che la coppia abbia deciso di compiere il grande passo? Ricordiamo che la Nazzaro ha già un matrimonio alle spalle e due figli, mentre l’ex calciatore non è padre e non è mai stato sposato.

Uno dei problemi che la coppia aveva sollevato a Temptation, riguardava la città in cui vivere. Lorenzo vive a Firenze, mentre Manila a Roma e non ha intenzione di trasferirsi. Che la coppia abbia finalmente trovato un punto di incontro? Non resta che attendere l’eventuale ufficialità da parte dei diretti interessati.