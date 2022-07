Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’annuncio improvviso: "Lo abbiamo deciso insieme"

Ascolta questo articolo

A rivelarlo a tutti è stata Manila Nazzaro, la splendida conduttrice e modella che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Come noto l’ex Miss Italia è fidanzata con Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore con il quale lo scorso anno si mise alla prova a Temptation Island, superando anche questo importante scoglio.

Ed è stato proprio nella casa che la nota conduttrice aveva rivelato la clamorosa indiscrezione. Presto sarebbe convolata a nozze, per la seconda volta dopo il matrimonio con Francesco Cozza, con l’ex calciatore della Fiorentina. A distanza di tempo ci sono però importanti novità sulla questione, è sempre Manila a rompere il silenzio: ecco cosa ha annunciato.

L’annuncio improvviso

A distanza di mesi dalla fine del noto reality, Manila Nazzaro torna a parlare in merito alla sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso e rivela a tutti una novità sconvolgente. Intervistata ai microfoni del settimanale Chi, la bella conduttrice spiazza nuovamente tutti annunciando che non si sposerà più, almeno per il momento.

Si tratta di una dichiarazione assolutamente inaspettata, in quanto tutti immaginavano che al termine del reality la coppia avrebbe fatto il grande passo. L’ex Miss italia non ci gira intorno e ammette che per il momento “non è aria“: “Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”

Per il momento il matrimonio è saltato, evidentemente la coppia non è riuscita ancora ad appianare alcune divergenze e ha preferito temporeggiare, per il futuro la Nazzaro lascia comunque aperto uno spiraglio. Per quando riguarda la sua situazione lavorativa, a chi le prospetta la possibilità di subentrare ad Adriana Volpe nel ruolo di opinionista del Gf Vip, la conduttrice risponde con un secco no.