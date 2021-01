Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il doloroso annuncio: "Abbiamo perso il nostro bambino"

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno vivendo momenti di grande dolore per la perdita del bambino che stavano aspettando. E’ la stessa Manila a rendere pubblico questa loro sofferenza tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La coppia ha partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island” riuscendo a conquistarsi l’affetto del pubblico che aveva seguito con interesse il loro difficile percorso, per poi uscire insieme più innamorati di prima.

Una foto di Manila e Lorenzo teneramente abbracciati fa da sfondo alla tragica notizia: “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

La grande sofferenza di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Un fulmine a ciel sereno per i fan che non sapevano nemmeno che la Nazzaro fosse in dolce attesa e ora, insieme allo stupore si aggiunge anche la tristezza per questo triste annuncio. Una gravidanza vissuta nel massimo riserbo quindi e la decisione ora di rendere pubblico questo dolore è scaturita dalla speranza di poter alleviare la sofferenza di altre coppie che stanno attraversando lo stesso calvario.

Per Manila, infatti, la cosa più importante in una situazione tanto triste è di non rimanere mai soli e cercare di trovare conforto negli altri, condividendo – come appunto ha fatto lei – questi momenti difficili. Non sarà certo risolutivo, ma potrebbe dare quella sensazione di calore tanto preziosa per cercare di reagire in qualche modo.

“Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere! Buon anno!” ha quindi concluso la Nazzaro con una sorta di ottimismo necessario per affrontare questo nuovo anno.