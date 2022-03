Manila Nazzaro dopo il "GF Vip" condurrà un nuovo programma e rilancia il suo libro

L’esperienza al “Grande Fratello Vip” a Manila Nazzaro le ha consentito di ottenere nuove opportunità lavorative. Come riportato dal sito “The Social Post” l’ex vippona dovrebbe ritornare nuovamente alla conduzione di un programma radiofonico, ove tra l’altro non è nuova in questo ambiente.

Dal 1 aprile, sarà in diretta, dalle ore 11 alle 13 del mattino, con “No problem – W l’Italia“, un programma che dà spunto per chiacchierare è dato dall’intervento in diretta del pubblico e dalle notizie più curiose del momento durante il weekend. Manila è il volto nuovo della trasmissione, mentre al suo fianco ci saranno Valeria Graci (che prende il posto di Alessandro Greco) e il confermato Charlie Gnocchi, fratello del più famoso Gene.

Il libro di Manila Nazzaro

Approfittando di questa nuova ventata di popolarità derivata dal “GF Vip”, Manila Nazzaro ritorna a parlare del suo libro “Cintura rosa di sopravvivenza“, uscito nel settembre 2021. Si tratta di una autobiografia che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine.

“Non avevamo libri nella casa, ma ne avevo già scritto uno ed è uscito quando ero nella casa” rivela l’ex gieffina come rivelato da “The Social Post”: “Un libro che nasce come un’autobiografia e, a un certo punto, si intreccia con la biografia di tantissime donne perché nasce dalla condivisione di un evento molto doloroso che mi ha toccato, ma che ha toccato anche milioni di donne nel mondo e che rappresenta ancora un tabù: sto parlando dell’aborto spontaneo”.

Rivela di averlo scritto per un motivo ben preciso: “Noi donne dobbiamo fare mille cose, superiamo momenti difficili, siamo capaci di fare tanto senza mai far mancare il sorriso alle persone che ci sono accanto”. Il libro sta avendo una sorte di seconda rinascita poiché, guardando le vendite su Amazon, si trova in settima posizione nella categoria “televisione”.