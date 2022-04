Manila Nazzaro contro Giulia Salemi su Twitter

In una delle puntate del mese di dicembre del “GF Vip Party” Giulia Salemi, la conduttrice del format in onda su Mediaset Infinity insieme a Gaia Zorzi, ha voluto commentare le dinamiche all’interno della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini e in questa circostanza lancia una dura frecciatina a Manila Nazzaro.

Sottolinea che se avesse avuto una carriera davvero rosea come dichiarato più volte non si ritroverebbe al “Grande Fratello Vip” ma in un altro programma. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli difatti ammette nell’aver partecipato alla trasmissione soprattutto per avere un po’ di visibilità, poiché se riesci a muoverti bene nel format puoi cominciare a lavorare e magari farti amare dal pubblico.

Manila Nazzaro si scontra con Giulia Salemi

Per queste dichiarazioni, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, Giulia Salemi ha avuto un confronto a distanza con Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila. Ora queste parole vengono commentato anche dalla diretta interessata e, in svariati tweet, ci tiene a chiarire alcuni punti ammettendo di esserci rimasta male per le sue parole.

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto” afferma Manila che poi aggiunge: “Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”.

I suoi tweet però non si fermano qui ed ha voluto raccontare ai suoi fan cosa stesse succedendo e da dove nascono questi attacchi: “Tutto ok ragazzi/e.. ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.

Per poi concludere il suo discorso: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo. “Il tempo è galantuomo”.