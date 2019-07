Manila Boff parla della omosessualità di Michael Terlizzi: "Non ci metterei la mano sul fuoco"

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Nip, si è parlato spesso di una presunta omosessualità di Michael Terlizzi. Il figlio dell’ex pugile Franco, conosciuto per aver partecipato a L’Isola dei Famosi, ha sempre smentito questa notizia, ma negli studi di Barbara D’Urso in molti, tra cui Vladimir Luxuria, hanno avanzato l’ipotesi che sia gay.

Una delle poche ad affermare l’eterosessualità di Michael Terlizzi è stata Manila Boff. L’ex volto di “Uomini e Donne“, in una vecchia intervista al settimanale “Nuovo TV“, Manila etichetta il giovane come un uomo di altri tempi, rivelando poi di aver sperato che le voci della sua omosessualità si fossero potute placate con il passare dei mesi.

Le nuovi dichiarazioni di Manila Boff

Dopo la fine del Grande Fratello, Michael Terlizzi si è incontrato con la donna in una spa. Secondo Manila Boff però il loro primo appuntamento non è andato nel migliore dei modi, e definisce l’ex gieffino come una persona molto insicura e, ad oggi, alimenta nuovamente le voci di una sua possibile omosessualità.

In una nuova intervista al settimanale “Nuovo Tv” ha dichiarato: “Nei messaggi che mi mandava prima del GF sembrava davvero coinvolto, perciò io mi aspettavo che questo primo appuntamento andasse in tutt’altro modo. Michael non mi è sembrato deciso. Direi che è un bello che non balla. Mi è parso pensieroso tutto il tempo e non ho percepito alcuno slancio affettivo da parte sua. Eppure dice che sono bella e gli piaccio: tra le parole e i fatti c’è un abisso”.

Proprio per questa sua enorme indecisione durante il loro appuntamento ammette: “Ora non so se sia gay, come hanno detto diversi opinionisti in tv, ma la mano sul fuoco per lui non ce la metterei più”. Per il momento, non è arrivato ancora nessun tipo di risposta da parte di Michael Terlizzi.