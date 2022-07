Maneskin: il drammatico annuncio è appena arrivato dai medici. Fan sconvolti

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia, e nel mondo, la band musicale rock dei Maneskin. Si tratta di un gruppo che sta facendo la storia della musica italiana, in quanto mai un gruppo rock nostrano era stato così seguito nel mondo. Prova ne è il loro successo lo scorso anno all’Eurovision Song Contest, dove si sono piazzati primi raccogliendo il favore dell’intera Europa. Una band unica, che sa dare la giusta carica ai fan. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno coronato il sogno di una vita.

Vincendo a Sanremo la band è salita in vetta alle classifiche. Quella volta vinsero con il brano “Zitti e buoni”, tema musicale che ha riscosso ampio successo anche all’estero. Recentemente la band si è preparata per il tour che la porterà in diverse città italiane, inclusa Roma, ma proprio il concerto di Roma cadrà in una data molto importante, per questo è stato chiesto a gran voce il rinvio del concerto.

Concerto Maneskin: chiesto rinvio

Come è dato sapere, in queste settimane l’Italia sta facendo i conti con una nuova e pesante ondata di Covid-19. I contagi giornalieri hanno superato abbondantemente la soglia della 100mila unità arrivando ai numeri di febbraio scorso, e per questo le autorità sono molto preoccupare per quello che sta succedendo.

Il picco di questa nuova ondata è atteso a metà luglio, e proprio giorno 9 a Roma sono attese circa 70mila persone appunto per il concerto dei Maneskin. L’Ordine dei Medici di Roma si è scagliato contro la decisione di tenere il concerto con questi numeri, per cui si è chiesto di rinviarlo per motivi di sicurezza.

I fan dei Maneskin sono andati letteralmente su tutte le furie. Il concerto è previsto al Circo Massimo. “Non è giusto” – così ha commentato un utente sulla Rete infastidito dalla richiesta dell’Ordine dei Medici. Comunque sia per adesso nessun rinvio è in programma e il concerto, così come gli altri eventi musicali previsti per l’estate, dovrebbe tenersi senza particolari problemi. Forse sarà emanato un obbligo di indossare la mascherina negli eventi più affollati.