Malore per Rita De Crescenzo: le condizioni della tiktoker

Conosciuta da gran parte della Campania ed oltre. Apprezzata soprattutto nell’hinterland del capoluogo campano per i suoi modi di fare, estroversi e fuori dal comune. Tante le critiche mosse nei confronti della famosa tiktoker Rita De Crescenzo ma c’è anche una platea di fan sempre pronti a sostenere il fenomeno neomelodico emergente.

Amata e criticata che sia, quello che conta sono i numeri; la De Crescenzo infatti, con una sola hit ha saputo scalare classifiche di visualizzazioni davvero impressionante. Etichettando il fenomeno sotto il nome del “trash”, la cantante è divenuta una vera star, soprattutto sui social, in particolar modo sulla piattaforma giovanile “Tiktok” la De Crescenzo ha da poco raggiunto la vetta del milione di followers.

Non sono mancati di certo anche problemi con la leggere, soprattutto querele per alcune azioni fatte dalla donna, come bloccare il lungomare di Napoli, per poi esibirsi con il suo ballo.

Rita De Crescenzo: il malore e le sue condizioni di salute

Nelle ultime ore Rita si trovava in pieno centro a Napoli, precisamente davanti la chiesa di via Medina, quando ha iniziato ad accusare tutta una serie di sintomatologie che hanno esitato in una perdita di coscienza nella donna. Rita infatti è caduta a terra priva di coscienza. In pochissimo tempo sono intervenuti i soccorsi del 118, trasportando la donna all’ospedale più vicino.

Il tutto è stato riportato dal quotidiano Fanpage; ecco infatti quando dichiarato da Fanpage in merito al malore della cantante: “Malore per Rita De Crescenzo: la donna, conosciuta per i suoi recenti video su Tik Tok si è accasciata quest’oggi davanti la chiesa di via Medina. È stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. Lo riferiscono fonti sanitarie a Fanpage.it, spiegando che la donna avrebbe avuto anche perso temporaneamente coscienza, prima di essere salvata dal personale medico sanitario accorso sul posto“. Non resta a questo punto che attendere ulteriori risvolti della storia.