Malore per Eliana Michelazzo, parla Selvaggia Roma: "Era in condizioni critiche"

Questa sera va in onda l’intervista tanto attesa di Eliana Michelazzo a “Live – Non è la D’Urso“. La ragazza, conosciuta per essere l’agente di Pamela Prati, verrà intervistata da Barbara D’Urso per parlare proprio dell’esistenza o inesistenza dell’imprenditore Marco Caltagirone.

La vicenda di Prati – Caltagirone sembra essere giunta a termine, poiché Eliana Michelazzo, come anticipato dal sito Mediaset, avrebbe rivelato che l’uomo non esiste. Il pubblico resta molto curioso su questa intervista, soprattutto quando Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Nip, ha rivelato di aver avuto anche lei un fidanzato virtuale di nome Simone Coppi.

Il malore di Eliana Michelazzo

Al momento non dovrebbero esserci problemi per l’intervista ad Eliana, ma nella notte di lunedì l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata colpita da un malore. A rivelare questa notizia ci pensa Selvaggia Roma, la nota artista futurista conosciuta per la sua partecipazione a “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia, in coppia con Francesco Chiofalo.

Nel suo primo post su Instagram Selvaggia Roma scrive di essersi ritrovata, insieme al mio compagno, a soccorrere un’amica nel cuore della notte e che non si può immaginare il dolore nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. “Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare”, continua l’artista, che, successivamente, spera che la sua amica possa dimenticare la vita precedente, che pensava fosse reale.

Infatti, con tutta probabilità, Selvaggia Roma parla del fatto che anche la Michelazzo sia stata truffata da qualcuno, poiché ha vissuto una relazione, durata ben 10 anni, con un uomo mai esistito di nome Simone Coppi. Dietro questo nome, comunque, sembrano esserci anche altri segreti, poiché è stato accostato anche ad Alfonso Signorini e a Barbara D’Urso.

Con un altro post, in cui si può vedere la fotografia di Barbara D’Urso, Selvaggia Roma scrive: “Siamo con te, fino alle 3 di notte eri sfinita tra le mie braccia. Tutto questo sarà un brutto sogno. Ora devi pensare a te”. Si spera che l’intervista di “Live – Non è la D’Urso” si possa comunque fare, per chiarire una volta per tutte la vicenda di Marco Caltagirone.