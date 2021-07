Malika Chalhy, oltre alla Mercedes due provini a "Uomini e Donne", una vacanza e un cane da 2.470 euro

La storia di Mailka Chalhy nelle ultime ore sta prendendo degli spunti totalmente inaspettati. Nei scorsi mesi la ragazza ha fatto molto discutere nei programmi televisivi, tra cui una sua ospitata al “Maurizio Costanzo Show”, e sui social network per essere stata cacciata di casa perché lesbica.

Per mostrare tutta la vicinanza nei suoi confronti viene aperto sul sito “Gofundme” una raccolta fondi per cercare di dare una seconda vita alla ragazza e vivere quindi lontano dai parenti. La campagna supera ampiamente i 100 mila euro, ma a quanto pare i soldi sono stati spesi per dei beni non di primissima necessità.

Le ultime indiscrezioni su Malika Chalhy

Come riportato dal sito “Tpi”, con un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli, Malika confessa di aver acquistato con i soldi degli italiani una Mercedes di 17 mila euro. La sua agente/portavoce Roberta che giustifica questa spesa dichiarando che la ragazza dapprima ha venduto la sua vecchia auto e dal momento che le serviva una macchina per essere una persona libera se ne è comprata un’altra.

Sempre il sito “Tpi” sta indagando sulla vicenda dedicata a Malika, ove viene contattato un certo Simone, che possiede un allevamento a Firenzuola e a maggio avrebbe venduto un Bouledogue français alla ragazza: “Non sono cani per tutte le tasche, qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470 euro, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21″.

Ma le indiscrezioni sul proprio conto non finiscono qui: “Ci sono poi altri elementi venuti fuori in queste ore, dai due provini fatti da Malika per partecipare a “Uomini e donne” due anni fa (“Mi hanno iscritta i miei amici”, mi dice) che suggeriscono comunque una sua attrazione per le telecamere a lauti finanziamenti ottenuti per andare in vacanza sempre poco prima dell’accaduto, si parla di 4mila euro che però alla fine lei avrebbe speso per tatuaggi e cene“. Sul finanziamento però smentisce questa voce, rivelando di averne fatto uno indirizzato ai propri genitori di 3800 euro di campeggio a Marina di Carrara.

Oltre a non aver capito di essere stata poco lungimirante con i soldi, Malika continua con la sua versione dei fatti giustificando di amare la razza dei French Bulldog e considerando ancora oggi una Mercedes un bene di prima utilità. Cosa forse vera, ma ci sono auto che costano decisamente di meno.