Malgioglio si scaglia contro Miguel Bosè: "Faccia un giro negli ospedali brasiliani"

L’adesione di Miguel Mosè alle teorie negazioniste e complottiste che da tempo ormai circolarno sul Covid-19, che lo hanno portato addirittura a negare che sua madre Lucia sia morta proprio a causa del temibile virus, hanno lasciato senza parole uno dei suoi colleghi italiani, Cristiano Malgioglio.

Il paroliere siciliano, che si è sempre detto molto preoccupato all’idea di contrarre la malattia e che per sfuggirgli è andato addirittura a rinchiudersi nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha subito espresso tutto il suo sconcerto. “Io lo manderei a farsi un giro negli ospedali in Brasile” ha dichiarato, ricordando come purtroppo nell’America Latina stanno morendo persino i bambini e migliaia di persone intubate non sanno se arriveranno al giorno dopo oppure no.

Il Brasile, dove sia Malgioglio che Bosè sono conosciuti e amati come artisti, è uno dei Paesi più colpiti al mondo dal Covid-19, complice l’estrema povertà e la politica semi-negazionista del Premier Bolsonaro. Un pensiero che sembra non sfiorare neanche Miguel Bosè. Non solo. In un’intervista rilasciata domenica scorsa al conduttore spagnolo Jordi Evole e in onda sull’emittente televisiva

La Sexta, il celebre figlio d’arte ha dichiarato di avere più competenze dei medici e che dietro la pandemia di Coronavirus si nasconderebbe un complotto internazionale, il cui scopo sarebbe quello di “sottomettere i popoli e vendere i vaccini”. Come tanti altri telespettatori o utenti che hanno appreso le parole di Bosè dai social, Cristiano Malgioglio si è detto inorridito all’idea che un messaggio così pericoloso e inaccettabile venga fatto passare in televisione, raggiungendo milioni di persone.

“Ha fatto un danno enorme” ha tuonato Malgioglio nell’intervista all’Adnkronos. Ha poi ricordato che negli anni Ottanta, quando lo frequentava, Miguel era un ragazzo bello, ricco e intelligente. “Come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d’amore?’‘, ha concluso, ponendosi una domanda che in queste ore si stanno facendo in molti.