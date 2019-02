Malena punta il dito contro Fabrizio Corona e rivela: "A letto è un flop, non gli piacciono le donne!"

Malena, che in molti hanno conosciuto non per il suo lavoro di pornostar ma per essere stata una naufraga nel reality L’Isola dei Famosi 2017, sembra non aver gradito apertamente ciò che Fabrizio Corona ha scritto su di lei nell’ormai famoso libro “Non mi avete fatto niente” uscito solamente un mese fa.

Proprio a distanza di un mese, Malena, ha deciso di rispondere a tono alla parole non lusinghiere che l’ex re dei paparazzi le ha riservato etichettandola a tutti gli effetti come un oggetto di libidine. La pornostar di origini pugliesi, è insorta asserendo di aver trovato di cattivo gusto le parole non solo rivolte a lei come donna ma anche nei confronti delle altre con le quali Fabrizio ha avuto una liaison.

“Questa parola non mi piace e accostata ad una donna non è mai bella. Il mio lavoro è particolare ma un conto è dire che stimoli la libidine e un conto è definirmi un oggetto” ha sbottato infatti Malena senza rimandare al mittente alcune accuse molto forti. Mentre l’ex re dei paparazzi l’ha posizionata in vetta alle sue conquiste e alle donne con cui è stato, lei sembra averlo bocciato su tutti i fronti.

Con una lunga intervista al settimanale Nuovo, Malena ha chiosato duramente “Non è in grado di provare piacere né di apprezzare nessuna sfumatura della donna. Il sesso bisogna saperlo gustare e lui non lo sa fare. Non ho mai sentito una donna dire di lui di essere un grande amante. Non ha una vera attrazione per le donne“. L’attrice dunque ha lasciato intendere che forse Corona potrebbe non essere poi così tanto interessato alle donne come invece ha sempre fatto intendere.

Malena insomma non vuole essere il trofeo di nessuno ne tantomeno di Fabrizio Corona e, se quest’ultimo sbandiera ai quattro venti le sue conquiste, lei invece preferisce mantenere la riservatezza “Fa parte della mia dignità di donna” conclude la pornostar che di uomini famosi, ne avrebbe tanto da dire.