Mahmood si fidanza con il suo produttore? Interviene il cantante per fare chiarezza

E’ di queste ore la notizia che Mahmood si sarebbe fidanzato con il suo produttore, Dario Faini. Le foto uscite sul settimanale “Chi”, curato e diretto da Alfonso Signorini, documenterebbero la notizia di una loro vacanza a Mykonos “in una zona riparata dell’isola, lontano dalle mete più affollate dai turisti, rilassandosi tra coccole, spiaggia e idromassaggi” così come si legge sul profilo Instagram della rivista.

Le foto pubblicate ritraggono i due abbracciati sul balcone e insieme in spiaggia, atteggiamenti che potrebbero significare sì una storia d’amore, ma anche documentare una semplice amicizia. I fan del cantante, pur specificando che non ci sarebbe nulla di strano in questa unione, hanno palesato i loro dubbi a riguardo.

Mahmood e Dario Faini smentiscono la notizia di una loro relazione

Dopo la valanga di messaggi postati dai fan del cantante, Mahmood ha voluto rispondere in qualche modo a questa notizia e quale modo migliore se non sull’immediato Instagram?! Così ha pubblicato una storia che per molti è stata la chiusura del cerchio.

Mahmood ha postato la pagina del settimanale foriero di questa news e sull’immagine ha inserito un’emoji con una persona che si dispera e sotto le faccine che ridono fino alle lacrime. Insomma, la smentita è servita con poche parole, ma una chiara posizione tra il divertimento e lo sconforto.

Stessa cosa ha fatto l’altro protagonista della vicenda, il produttore del suo singolo “Soldi” – disco di platino in Grecia e in Spagna – Dario Faini, conosciuto nell’ambiente discografico con il nome d’arte “Dardust“: sempre su Instagram Faini ha ripostato la storia di Mahmood, senza aggiungere altro.

Il cantante che in questo periodo sta ottenendo un enorme successo con l’hit “Calypso” di Charlie Charles con Dardust, Fabri Fibra e Sfera Ebbasta, ha voluto pubblicare un’altra Story insieme ad una sua amica: “Susy quando è che ci fidanziamo? Ormai coppia di fatto anche noi, preparatevi che arriviamo”.