Mahmood fa una rivelazione sulla sua vita privata: "Non ero più io, mia madre spaventata”

Da giugno scorso Mahmood è tornato sulle scene musicali con il nuovo disco dal titolo Ghettolimpo e a breve uscirà il fumetto omonimo in collaborazione con Shockdom dove racconterà la possibilità di essere tutto. In una intervista concessa a Il Corriere della Sera l’artista ha fatto delle rivelazioni sulla sua carriera e vita privata.

In particolare, l’artista di Soldi ha svelato che dopo la vittoria di Sanremo non si riconosceva più, rispecchiandosi vedeva una figura oscura con la coda da scorpione. Anche la madre si è spaventata perché lo vedeva diverso, cambiato. Quel Festival di Sanremo, conquistato con grande stupore nel 2019, ha fatto conoscere Mahmood al grande pubblico e da quel momento è iniziata l’ascesa.

Il ragazzo ha fatto una riflessione sulla sua vita, un confronto tra chi è stato e chi oggi. Ha finito di giocare ai Pokemon a quattordici anni, un mondo con una dimensione meravigliosa dove ogni bambino poteva essere tutto. Oggi, invece, deve ancora capire cosa gli piace. Ha bisogno di tempo per pensarci, spera di prenderlo presto.

Domenica 19 settembre Mahmood sarà tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In dopo la pace fatta con Mara Venier. Inaspettatamente, c’è da aggiungere, considerando come era finita lo scorso anno. La conduttrice non aveva fatto mistero del forfait dato all’ultimo e questo l’aveva mandata su tutte le furie in diretta televisiva.

Il cantautore è riuscito a farsi perdonare da zia Mara e così quest’ultima lo accoglierà nel suo salotto, in parte rinnovato. Arriverà a Domenica In insieme al suo coro. Quest’anno, infatti, come ha fatto sapere Mara Venier durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del contenitore del giorno festivo di Rai1, ogni ospite potrà portare a sua volta un altro ospite per esibirsi davanti ai telespettatori. Chi sceglierà Mahmood? Lo scopriremo molto presto.