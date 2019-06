Mahmood esce allo scoperto: ecco il suo fidanzato

Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo, Mahmood si è ritrovato al centro di molti gossip: oltre alle polemiche con Ultimo e con Matteo Salvini indirizzate al suo brano e alla sua performance, infatti, il cantante di “Soldi” è stato interessato da innumerevoli rumors riguardanti la sua vita privata e sentimentale.

Mahmood, tuttavia, non ha mai nascosto di essere fidanzato e innamorato, ma ha preferito mantenere riserbo sulla questione e tenere nascosta l’identità della persona che ha conquistato il suo cuore. In un’intervista di allora il rapper italo-egiziano aveva, poi, risposto a tono a chi supponeva la sua omosessualità, dicendo: “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay”.

Molti, però, hanno letto tra le righe di questa affermazione una sorta di coming out e, stando a quanto pubblicato dal settimanale “Chi“, pare sia davvero così. La rivista di Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato delle foto che ritraggono Mahmood in compagnia di un aitante ragazzo, in atteggiamenti estremamente intimi e complici durante una serata tra amici a Milano, in zona Porta Venezia. Non mancano, poi, alcuni scatti dei due che in auto sembrano scambiarsi un bacio.

Oltre a divulgare le foto, il settimanale ha inoltre svelato l’identità del giovane, che risponde al nome di Lorenzo Tobia Marcucci. Classe 1989, il ragazzo ha dei bellissimi occhi azzurri ed è originario di Lucca, lavora nel mondo del fashion ed è un gran tifoso della Fiorentina.

Per il momento non c’è stata nessuna conferma né smentita da parte del cantante, che ha sempre cercato di tutelare la propria privacy e tenere lontano dai riflettori la propria vita privata. Tuttavia, amici comuni hanno confessato che la relazione tra Mahmood e Lorenzo va avanti da diverso tempo.