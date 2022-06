Mahmood e Blanco, è gelo tra i due? Cosa è accaduto nel backstage del concerto

Ascolta questo articolo

Come cantava Donatella Rettore a Sanremo è una questione di chimica, la stessa chimica che ha portato Mahmood e Blanco sul gradino più alto del podio della kermesse, la loro brividi infatti ha praticamente spopolato e conquistato tutti, dal pubblico, alla sala stampa fino alla giuria demoscopica, dopo la vittoria il sesto posto all’eurovision song contest ma ora sembra che qualcosa tra i due sia cambiato.

Dopo una forte complicità che ha sempre contraddistinto il duo, a gettare benzina sul fuoco del gossip è quello che è successo al concerto di radio zeta, infatti i due sarebbero arrivati separati nel backstage e pare che si siano totalmente ignorati, Mahmood infatti era in disparte sui divanetti con il telefono in mano e Blanco impegnato ad osservare una partita al bigliardino.

Anche sul palco pare che non ci sia stata una forte intesa e dopo un’esibizione non proprio brillante, Mahmood ha abbandonato il palco per lasciare spazio a Blanco e ai suoi successi ma i ben informati riportano che non ha atteso la fine dell’esibizione del collega nel backstage ma che abbia direttamente lasciato l’evento.

Il matrimonio artistico tra i due è arrivato al capolinea o si è semplicemente trattato di una serata no, dove magari non erano in vena si esibirsi assieme? Sicuramente gli unici “brividi” che si sono percepiti sono quelli di distacco tra i due e anche la performance ha mancato di quella chimica che dava una carica in più al brano.

Per il momento nessuno dei due ha lasciato nessuna dichiarazione sui social in merito alla serata ma ai fan ben attenti non è sfuggito nulla e il mistero si fa sempre più fitto, le corse insieme sui monopattini, e i video divertenti dei due per ora sembrano soltanto un lontano ricordo ma di ufficiale non è trapelato nulla, quindi si può ancora sognare in qualche altra collaborazione.