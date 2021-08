Mahmood, coinvolto nell’incendio a Milano: come sta e dov’era

Uno spaventoso incendio a Milano ha divorato con le fiamme un intero edifico in via Giacomo Antonini nel primo pomeriggio di domenica 29 agosto 2021. L’incendio pare sia partito da uno degli appartamenti e si è propagato agli ultimi piani dello stabile, gettando gli inquilini nel panico. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e diverse ambulanze dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.

La colonna di fumo che si è alzata è stata vista addirittura da molti cittadini di Bergamo. La città dista cinquanta chilometri di distanza circa dal capoluogo lombardo. Secondo quanto si apprende nell’edificio ci vivrebbero 70 famiglie più o meno. Tra gli appartamenti coinvolti nell’incendio a Milano c’è quello di Mahmood.

Secondo indiscrezioni la sua casa si trova in uno dei piani inferiori rispetto al rogo. Non è chiaro se il cantautore si trovasse o meno nella sua abitazione quando sono scoppiate le fiamme. In quelle ore, infatti, si trovava in compagnia di altri artisti, Arashi e Camilla Magli. Sul posto si è precipitato anche Morgan.

Il cantautore, frontman dei Bluvertigo, abita di fronte al palazzo in cui è scoppiato l’incendio e ha ripreso tutto. Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram ha raccontato ogni cosa, portando a conoscenza di tutti che in quell’edificio abita il vincitore che trionfò al Festival di Sanremo 2019 con Soldi, brano che si classificò secondo all’Eurovision Song Contest.

La Questura di Milano ha confermato che non vi sono morti. Un paio di persone sono state visitate sul posto per intossicazioni lievi e per contusioni riportate. La sera prima Mahmood si trovava a Forlì in occasione della quinta edizione di Imaginaction, l’unico evento internazionale dedicato al mondo dei videoclip.

Per lui è stata la prima volta in quella città ed è stato accolto tra applausi scroscianti del pubblico presente e cori intonati alla fine delle clip di successo delle sue hit come Soldi, Rapide e Barrio.