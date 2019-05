Madonna prende le difese di Michael Jackson: “È innocente fino a prova contraria”

Il controverso documentario “Leaving Neverland“, avente per oggetto le presunte molestie commesse da Michael Jackson nei confronti di alcuni minori, continua ancora oggi a dividere l’opinione pubblica. Sul punto si sono espresse anche diverse star della musica, che a seconda dei casi hanno condannato oppure preso le difese di Jacko.

Tra coloro che si sono schierati dalla parte del Re del Pop, troviamo anche Madonna, che per mezzo di una lunga intervista concessa all’edizione britannica di Vogue ha fatto sapere di non apprezzare affatto il processo mediatico messo in piedi negli ultimi mesi.

Sul punto la sua opinione è molto chiara. “Non ho una mentalità da linciaggio, quindi nella mia mente le persone restano innocenti fino a prova contraria“, ha precisato l’ex Material Girl. Pur non avendo modo di vedere il documentario basato sulle testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, Lady Ciccone ha ribadito che per accusare qualcuno ci vogliono le prove.

Forte della sua pregressa esperienza, in cui è stata più volta ingiustamente accusata per fatti dimostratisi poi infondati, ogniqualvolta viene raggiunta da qualche infamante diceria, ha imparato a controbattere prontamente con un laconico: “puoi dimostrarlo?”.

Come ricordato, le persone spesso possono arrivare a mentire per varie ragioni, in primis la possibilità di poter estorcere del denaro. Come poi sottolineato, quelle che sono le testimonianze riportate all’interno di quel documentario non costituiscono affatto una prova. Il suo pensiero rimane così ancorato al principio che chiunque è libero di dire ciò che vuole, ma nel momento in cui vengono mosse delle accuse molto pesanti, bisogna anche saperle dimostrare.

Sulla scia di queste considerazioni, Madonna arriva a rivolgere un appello ai fans e alle tante persone disposte a mettere in piedi un processo che minerebbe la memoria di una star che fa già parte della storia. “Michael Jackson è stato una vera forza della natura. Vi chiedo di fermare tutto questo linciaggio“.