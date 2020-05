Madonna partecipa alle feste nonostante sia positiva al Covid-19: è bufera

Ha fatto molto discutere ultimamente la notizia che ha fatto il giro del mondo, ovvero che anche la cantante Madonna sia risultata positiva al Coronavirus. Non è poi una grande sorpresa, milioni sono le persone che sono positive, migliaia i morti. Tutto questo ha scaturito un forte senso di paura nella popolazione mondiale, ma soprattutto un forte senso di responsabilità, a quanto pare non per tutti.

Infatti protagonista della vicenda appare ancora una volta la cantante di fama internazionale succitata, in quanto sembra che, nonostante il suo stato di positività al Covid-19, non si sia risparmiata affatto nell’uscire di casa, infrangendo le misure di restrizione stabilite a livello mondiale, soprattutto per coloro che sono risultati positivi.

Madonna, al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone, è stata infatti fotografata ad una festa del suo amico storico, il fotografo Steven Klein. Nella festa la donna è stata immortalata mentre abbraccia e bacia tutti i partecipanti della festa. Non solo, ma sembra che la cantante sia anche sprovvista dei dispositivi di protezione come mascherina e guanti.

Un comportamento irresponsabile che ha scatenato non poca bufera sui social; i suoi fan hanno anche notato che non solo lei, ma tutti i partecipanti della festa erano sprovvisti di guanti e mascherina, sottolineando ancora di più lo stato di profonda irresponsabilità. Ciononostante c’è da dire che la donna, qualche giorno prima, aveva pubblicato un aggiornamento riguardante il suo stato di salute, affermando: ” Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto che ho gli anticorpi, quindi domani farò un lungo giro in macchina“.

Molto probabilmente Madonna, forte del fatto che abbia acquisito lo stato di immunità, ha reputato opportuno partecipare alla festa in questione. Purtroppo però non è la sola a sottovalutare il potenziale rischio di recidiva del virus; infatti sembra che negli Stati Uniti, complice anche il bel tempo, in molti non abbiano esitato ad uscire di casa e fare attività sportiva in stretto contatto, creando numerosi assembramenti.