Madonna: morto il fratello maggiore Anthony Ciccone, era un senzatetto con problemi di alcolismo

Un grave lutto ha colpito Madonna: il fratello maggiore della star della musica è morto all’età di 66 anni. L’uomo si chiamava Anthony Ciccone, e viveva per le strade del Michigan da molti anni mentre lottava contro l’alcolismo. Il suo rapporto con la famosa sorella era molto complicato.

La notizia è stata annunciata in una dichiarazione da Joe Henry, che è il marito della sorella di Madonna, Melanie Ciccone. “Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, è uscito da questo piano terreno ieri sera,” ha scritto il cognato della cantante. “Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, ormai tanti anni fa”.

“Anthony era un personaggio complesso, e Dio sa che ci siamo presi in alcuni momenti, come possono fare i veri fratelli. Ma lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a lasciar intendere“, continua il comunicato. “Addio, allora, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) sia stato lì, in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi dissuaderà da questa immagine“.

Madonna, nata nel Michigan da genitori cattolici, è cresciuta nella periferia di Detroit con cinque fratelli, il maggiore dei quali era Anthony. Quando la cantante di “Like a Virgin” si trasferì a New York nel 1978 per dedicarsi alla danza, suo fratello maggiore rimase nel Michigan, dove cadde vittima dell’alcolismo, perse il lavoro presso il vigneto di famiglia e divenne un senzatetto.

Per anni ha sostenuto pubblicamente che la sua famiglia lo aveva abbandonato, anche se Madonna aveva offerto più volte di pagargli la riabilitazione ed il padre gli avesse offerto di avere di nuovo il suo lavoro se avesse accettato di essere aiutato. “La mia famiglia mi ha voltato le spalle, fondamentalmente, quando stavo attraversando un periodo difficile“, aveva detto lui. “Pensate che non abbia risposto a questa domanda un miliardo di volte: perché mia sorella è multimiliardaria e io sono un senzatetto per strada? Mai dire mai. Questo potrebbe succedere a chiunque“.