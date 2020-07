Madonna, foto in topless e stampella: “Provocazione? No un problema di salute”

Madonna senza veli e senza trucco su Instagram, mostra un fisico da urlo da fare invidia a ragazze con la metà dei suoi anni. La popstar che ha segnato un’intera epoca musicale e ha sempre amato la provocazione, questa volta il provocare che l’ha spinta a pubblicare questo scatto, seppure sarà destinato a far discutere parecchio e non passerà di certo inosservato.

Sul suo profilo Instagram Madonna, 61 anni, ultimamente ha sostenuto il movimento Black Lives Matter contro il razzismo e nato all’interno della comunità afroamericana, pubblicando varie foto e video riguardanti questo argomento. Ma ecco che con l’ultima immagine postata sembra aver completamente cambiato rotta e concentrato l’attenzione su di sé.

Madonna, posta una foto su Instagram destinata a fa discutere molto

Con la foto che la vede in topless e mutandine, senza trucco, con un cappello di paillette nere e appoggiata ad una stampella, ha voluto molto probabilmente lanciare un messaggio a tutti i suoi followers circa la difficile gestione dei dolori alle ginocchia durante l’ultimo Tour, che l’hanno particolarmente provata. Madonna non riesce a risolvere questo ingombrante problema per lei, nonostante si sia sottoposta a vari interventi chirurgici. A corredo della foto, la didascalia: “Ognuno ha una stampella” che però ha destato alcuni dubbi sul suo reale senso.

Alcuni, infatti, pensano che Madonna abbia voluto far sapere ai suoi fan quanto sia importante avere qualcuno sul quale appoggiarsi nei momenti di bisogno, proprio come si fa con una stampella che, ultimamente sembra accompagnare la star internazionale in ogni suo spostamento. Particolare questo che i suoi fan hanno notato e non sono mancate una pioggia di domande sul suo stato di salute.

Madonna, durante una delle manifestazioni organizzate dal movimento contro il razzismo Black Lives Matter, ha dovuto essere sostenuta proprio da una stampella, mentre sfilava nel corteo lungo le strade di Londra. Con lei varie guardie del corpo per la sua sicurezza personale, essendo una manifestazione affollatissima. Insomma, ci auguriamo che passi presto per lei questo momento un po’ complicato.