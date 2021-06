Madonna festeggia il compleanno del padre Silvio

Con la diminuzione delle restrizioni dovute al Covid, la superstar Madonna ha potuto finalmente festeggiare il compleanno del padre Silvio regalandogli parole bellissime. Stando a quanto dichiarato dalla cantante, infatti, l’uomo, nato in Pennsylvania da una famiglia di immigrati italiani, il 2 giugno del 1931, avrebbe insegnato ai figli l’importanza del lavoro, raccomandando loro di impegnarsi al massimo per ottenere i risultati dei propri sogni.

L’uomo, il cui nome completo è Silvio Anthony Ciccone, deve le sue origini a Pacentro, un paesino in provincia de L’Aquila dal quale era proveniente suo padre; la madre, invece, morta a causa di un tumore al seno, quando la cantante aveva solo 5 anni, era originaria del Canada. Oggi, Silvio, si sarebbe ritirato nella sua tenuta nel Michigan: la Ciccone Vineyard and Winery.

Madonna, il cui vero nome è Madonna Luise Veronica Ciccone, ha pubblicato una serie di scatti della festa di compleanno sul suo seguitissimo profilo Instagram, mostrando una location immersa nel verde. Nelle immagini, oltre al festeggiato ed alla star americana, compaiono anche i figli della donna nati dalle sue precedenti relazioni amorose.

La star di Material Girl, come accompagnamento delle foto, ha dichiarato: “Mio padre è sopravvissuto dopo aver vissuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e dopo aver affrontato diversi traumi.” Riportando le parole che Silvio ha pronunciato ai figli nel corso degli anni, la cantante ha continuato: “Ha sempre lavorato duro per ottenere quello che ha avuto. Mi ha insegnato l’importanza di faticare nel lavoro e di guadagnarsi il proprio spazio nel mondo… Ti ringrazio. E’ stato così speciale aver potuto trascorrere il tuo 90esimo compleanno insieme e con i miei figli nel tuo vigneto“.

Infatti, insieme alla cantante, che oggi ha 62 anni, compaiono i figli: Lourdes, 24 anni e nata dalla relazione con il ballerino Carlos Leon, David Banda e Mercy James, 15 anni, e le gemelline di 8 anni Stella ed Ester, adottate in Malawi. All’appello mancava solo Rocco Ritchie, nato nel 2000 dalla storia d’amore della cantante con Guy Ritchie.