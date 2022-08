Madonna compie 64 anni e festeggia in Italia baciando due donne

Ascolta questo articolo

Madonna, una delle più grandi icone pop della storia della musica moderna, ha compiuto 64 anni, festeggiando in Italia con una festa sfrenata. La cantante di “Like a Virgin” si trova attualmente in vacanza in Sicilia, dove ha celebrato il suo compleanno martedì, pochi giorni dopo aver festeggiato il compleanno del figlio maggiore.

Madonna ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video per i suoi 18 milioni di follower, nel quale balla sulle note di “That’s Amore” di Frank Sinatra in un vestito bianco e blu firmato Dolce & Gabbana ed un cappello di paglia coordinato. L’ambientazione passa poi sul retro di un’auto, dove la cantante brinda e bacia alla francese due donne, mentre nella caption ha scritto: “Baci di compleanno con le mie sc**amiche“.

Nel filmato la cantante, richiamando probabilmente la famosa esibizione degli MTV VMA del 2003 durante la quale baciò Britney Spears e Christina Aguilera, prima scambia un bacio con una donna castana vestita di blu seduta alla sua destra, l’agente Maha Dakhil Jackson, mentre poi fa lo stesso con la donna mora vestita di arancione e con una maschera nera da coniglio, l’artista MissMe, seduta dall’altro lato. In auto con loro il manager Guy Oseary.

Pochi giorni prima la star aveva festeggiato, sempre in Sicilia, il compleanno del figlio Rocco. Il primo figlio maschio della star, nato dal matrimonio con il regista Guy Ritchie, ha infatti compiuto 22 anni lo scorso 11 Aprile. “Da un Leone ed un’altro! Buon Compleanno Rocco“, ha scritto la star nello slideshow di immagini postate nei social in occasione dei festeggiamenti. Al party erano presenti anche la primogenita Lourdes e le figlie adottive Stelle ed Estere Ciccone.

La cantante di “Vogue” sta lavorando da diversi mesi ad un film autobiografico, seguendo personalmente il casting della pellicola. L’artista, che ha recitato in film come “Evita”, “Sai che c’è di nuovo” e “Ragazze Vincenti”, ha già in passato diretto due pellicole, “W.E. – Edward e Wallis” del 2011 e “Sacro e profano” del 2008.