Made in Sud, Stefano De Martino è pronto per la conduzione ma rivela: "Spero di non deludere la De Filippi"

Stefano De Martino, dopo essere stato per parecchi anni un ballerino professionista del programma Amici di Maria De Filippi, da lunedì 4 marzo 2019 rivedremo in tutta la sua bellezza su Rai2 nella conduzione di Made in Sud assieme alla veterana Fatima Trotta. Un programma tutto suo dunque per Stefano che per la prima volta dovrà affrontare il ruolo di conduttore e che sicuramente non sarà affatto semplice.

A tal proposito, De Martino ha voluto esternare tutte le sue paure con una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv rivelando altresì di aver chiesto consigli a Maria De Filippi. “Non riuscirei a prendere una decisione senza confrontarmi con Maria, è una persona di cui tengo sempre conto. E’ molto contenta per me, pensa che possa fare bene e mi ha incoraggiato. Spero di non deludere nè lei, nè Carlo Freccero, il direttore di Rai2” ha infatti rivelato l’ex di Amici.

Inutile dire che il rapporto tra Stefano e Maria oltre ad essere consolidato nel tempo va oltre sicuramente alla rete ma anche ai programmi ed è proprio per questo che dopo essere stato conduttore del daytime di Amici assieme a Marcello Sacchetta, Stefano è pronto per tuffarsi in questa nuova avventura. Certo non sarà facile per lui che, come ha ammesso anche in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni sta studiando meticolosamente il programma ma soprattutto vuole mettersi a disposizione dei comici.

Lo vedremo anche esibirsi assieme ai ballerini del programma ma soprattutto, da buon napoletano, cimentarsi in degli sketch spiritosi proprio con la collega Fatima Trotta. Stefano non nega di essere molto impaurito da questa nuova avventura ma è anche sicuro che con l’impegno e la volontà riuscirà a rendere orgogliosa proprio Queen Mary.

Ultimamente si è anche parlato di un ritorno di fiamma tra Stefano e Belèn e tal proposito, l’ex di Amici, ha voluto sorvolare sul discorso lasciando in sospeso i più curiosi che, si stanno effettivamente chiedendo, se la modella argentina e il piccolo Santiago lo raggiungeranno presto in quel di Napoli.