Maddalena Corvaglia su Elisabetta Canalis: “Lei è molto diretta, è una camionista come me”

Maddalena Corvaglia è senza dubbio una delle più celebri ex veline di Striscia la Notizia. Nonostante abbia terminato la sua collaborazione con il tg satirico di Antonio Ricci nel lontano 2002, sono in tanti a ricordarla per quegli anni in cui ballava sul bancone del più famoso programma dell’access prime time.

Oggi, a 39 anni continua però a ricordare con affetto quegli anni in cui diventò improvvisamente una delle donne più in vista del piccolo schermo. Intervistata a I Lunatici di Radio Due, ha ammesso infatti che da adolescente aveva ben altri progetti per il futuro.

Come da lei stessa dichiarato, da piccola aveva intenzione di fare la ballerina o l’avvocato, ma alla fine si è ritrovata a fare la velina. Come se non bastasse, non si può nemmeno dimenticare la sua grande passione per le moto. Sulle due ruote ha iniziato ad andarci quando era poco più che una bambina, per giunta senza pensare in alcun modo al pericolo. “A 11 anni ho guidato il primo vespino, poi me l’hanno sequestrato, perché andavo su una ruota, senza casco, cose che non si dicono. E’ inspiegabile, mi sento più sicura in moto che sui tacchi“.

Poi la vita le è cambiata improvvisamente grazie ad un provino che l’ha lanciata nel mondo della tv. Qui ha avuto modo di conoscere un’altra anima indomabile molto simile alla sua. Il riferimento a Elisabetta Canalis è più che ovvio, e sarà proprio con lei che maturerà una grande amicizia oltre che complicità. “Lei è molto diretta, è un camionista come me, andiamo molto d’accordo. Scherzando le dico che è come un boomerang, che più la lancio lontano e più mi torna indietro”.

Ma sempre a Striscia la Notizia ha conosciuto anche Enzo Iacchetti, a lungo compagno sia sulle scene che fuori dalla tv. Di lui e di quei sei anni trascorsi fianco a fianco, la velina di origini pugliesi ha un ricordo positivo. Ora sono in ottimi rapporti, tanto da arrivare a sostenere che “il nostro Enzino nazionale non ce lo deve toccare nessuno”.