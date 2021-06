Maddalena Corvaglia smentisce il flirt con Paolo Berlusconi

Nelle ultime ore si è parlato di un presunto fidanzamento tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. La showgirl è stata impegnata con il chitarrista Stef Burns, membro dei Huey Lewis and the News per circa dieci anni, mentre l’ultima relazione dell’imprenditore risale al 2013 con Carolina Marconi, venendo anche ricordato per il lungo flirt insieme a Natalia Estrada.

La voce di una possibile relazione tra la Corvaglia e Berlusconi ha fatto immediatamente discutere il web, dal momento che i 31 anni di differenza sono un ostacolo molto importante da superare. Tuttavia l’ex conduttrice di “Paperissima Sprint” nel pomeriggio di ieri ha voluto fare un post su Instagram rivelando tutta la sua verità su questa voce uscita improvvisamente.

La smentita di Maddalena Corvaglia

Pubblicando una fotografia al mare la diretta interessata smentisce il flirt: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”. Allontanandosi da queste voci poi smentisce categoricamente di aver dichiarato il proprio amore per Paolo Berlusconi nell’abitazione di Silvia Toffanin.

Infine, approfittando di questo post, Maddalena Corvaglia vuole approfittarne per fare un saluto alla conduttrice: “Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

Nonostante non abbia fatto nessun nome il riferimento della donna sembra essere piuttosto chiaro nei confronti di Paolo Berlusconi. Quindi smentendo del tutto questa relazione l’ultimo vero amore della Corvaglia è stato Alessandro, storia terminata ufficialmente nei primi di gennaio dopo le voci di una possibilità rottura circolate sui social network per vari mesi. In quella circostanza però ha ammesso di non cercare nuovi fidanzati, mentre ora sembra disponibile ad aprire nuovamente il suo cuore e magari trovare l’uomo della sua vita.